Arthur en dépression : "Ma psy m'a certainement sauvé..."

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vie d'Arthur n'est pas si rose. Lors d'un entretien vérité accordé à nos confrères du Point, l'animateur de 51 ans, Jacques Essebag de son vrai nom, s'est livré à coeur ouvert. Ainsi, le compagnon de Mareva Galanter a fait quelques confidences sur sa dépression et son rapport à la psychanalyse.

"Après de nombreuses années d'analyse, j'ai réconcilié Jacques, le gars timide de Massy, avec Arthur, à l'ego supérieur à la moyenne", note-t-il. Un "très gros travail" pas encore achevé, et qu'il poursuit avec sa psy, rencontrée grâce à Dany Boon.

J'étais d'une mélancolie inexplicable

"En 2006, nous vendons la deuxième tranche d'Endemol, je joue Le Dîner de cons avec mon meilleur ami, Dany Boon, à guichets fermés. Je n'ai aucun souci à l'horizon. Je suis l'homme le plus heureux du monde sur le papier, a-t-il déclaré. Mais je suis en dépression, d'une mélancolie inexplicable." Et, un soir, après l'avoir consolé, son acolyte lui laisse le numéro d'une psy sur un post-it. "On ne s'est plus quittés pendant de longues années. Elle m'a écouté, et certainement sauvé...", estime Arthur.

Et d'expliquer comment il a réussi à passer outre ce sombre épisode : "Je pense que ma vie était comme un dressing en bordel, avec plein de vêtements et de souvenirs en boule, et ma psy les a pris un par un en disant : 'Est-ce qu'on jette ça, ou on le plie correctement avant de le ranger sur l'étagère ?' Un gros chantier."

Aujourd'hui, l'animateur semble aller mieux. Toutefois, il confie avoir "très peur de mourir". "Je soigne mon hypocondrie en devenant pharmacien, s'amuse-t-il. Avant, j'avais tout le temps peur d'être malade. Maintenant, je sais comment me soigner tout seul ! Je m'autoprescris, j'exerce une pratique illégale de la médecine." Une confidence amusante de la part de celui qui a investi dans le secteur des biotechnologies...