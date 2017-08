Artus en couple : Le visage de sa chérie Sarah dévoilé !

Danse avec les stars (TF1) a changé la vie d'Artus. Bien qu'il n'ait pas remporté le concours – c'est Laurent Maistret et sa partenaire Denitsa Ikonomova qui ont été sacrés grands gagnants –, l'humoriste y a trouvé l'amour ! En février dernier, dans les colonnes de Paris Match, le comédien révélé dans On n'demande qu'à en rire sur France 2 en 2011 a évoqué sa rencontre avec sa "partenaire de vie". "Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. On s'est rencontré sur l'émission Danse avec les stars", avait-il lâché.

Depuis, Artus et sa chérie ne se quittent plus. Ainsi, cet été, les amoureux se sont envolés vers le Liban. Et, depuis Beyrouth, l'humoriste a dévoilé pour la toute première fois le visage de sa bien-aimée. Ainsi, sur Instagram, celui qui a fêté ses 30 ans jeudi 17 août 2017 prend la pose avec la jolie brune répondant au nom de Sarah. "Ma beauteeeeeeeee, merci pour cette soirée surprise. Je t'aime", a-t-il écrit.