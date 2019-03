Artus se confie sur son impressionnante prise de poids : "Je me trouvais gros"

Il faut remonter jusqu'en 2011 pour retrouver les premiers pas d'Artus en tant qu'humoriste. À l'époque, il n'a que 24 ans et s'apprête à livrer sa première prestation sur le plateau de On ne demande qu'à en rire (France 2). Si Artus a gagné en notoriété depuis, il a également gagné quelques grammes sur la balance. Bien dans son corps et dans sa tête, l'humoriste assumait ses poignées d'amour auprès de nos confrères de Voici. "Je kiffe la vie, et faire un régime, ça m'emmerde. Pour moi, manger des côtes de boeuf et boire des pintes de bière avec mes potes, c'est la vie", avait-il confié en juillet dernier.

"À l'époque d'On ne demande qu'à en rire, je me trouvais gros et ma mère disait qu'il fallait que je maigrisse absolument. Depuis, elle a rectifié : c'est maintenant qu'il faudrait que je perde du poids", avait détaillé l'humoriste. Un constat renouvelé samedi 23 mars 2019. Invité de Bonsoir (Canal+), animé par Isabelle Ithurburu, Artus a été confronté aux images de ses débuts, sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier. À l'époque, il était nettement plus svelte. "Je me trouvais gros à l'époque. Ça m'as mis un coup, dit-il en rigolant. On me disait 'ouais t'es gros'. Non, maintenant je suis gros !"

Si Artus s'accepte si bien avec ses rondeurs, c'est en partie parce qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne, Sarah Nasrallah, rencontrée sur le plateau de Danse avec les stars, en 2012. "J'aimerais avoir des enfants mais je ne pense pas que c'est un frein à une carrière. Avec des enfants, on peut continuer à faire sa vie comme avant", avait déclaré l'humoriste de 31 ans à Télé Star.