Ary Abittan face à des animateurs snobs pendant la pub : Il balance

Que ce soit pour les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, Les Visiteurs : la révolution, A bras ouverts ou ses spectacles, Ary Abittan a enchaîné les plateaux télévisés afin de faire la promotion de ses projets. Et cela ne s'est pas toujours passé comme il l'imaginait.

Invité dans On refait la télé ce samedi 6 octobre 2018, sur RTL, afin d'évoquer son nouveau spectacle My Story (qui se jouera à La Cigale du 2 au 17 novembre 2018, puis un peu partout en France), l'acteur et humoriste de 44 ans a fait une révélation sur les coulisses des plateaux télévisés. Il a confié que certains animateurs snobaient leurs invités : "Je ne le prends pas du tout personnellement, mais c'est vrai qu'il y a des animateurs qui ont toujours besoin d'avoir un micro pour parler." S'il n'a pas cité de noms, Ary Abittan a confié que cela "faisait bizarre" de recevoir des compliments à l'antenne et qu'il n'y ait plus rien une fois la caméra coupée.

Bien que cela ait pu le décontenancer, Ary Abittan a assuré ne pas en vouloir aux animateurs concernés : "Ça n'arrive pas très souvent, mais je comprends qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'antenne qu'hors antenne ; tant mieux, ça veut dire que c'est leur vrai métier."