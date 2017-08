Ary Abittan, père de famille célibataire : "Mon divorce, j'ai préféré en rire"

Alors que la suite de Qu'est-ce qu'on a fait du Bon Dieu est prévue pour 2018, Ary Abittan est actuellement sur les planches de France et de Navarre avec son nouveau one-man show, My Story. Et comme son titre l'indique, l'acteur et humoriste s'y raconte. "Mon grand-père me disait, quand tu as une histoire, raconte-là. Mais arrange-la un peu petit peu, glisse-t-il. C'est ce que je fais sur scène."

Sans fard, il va évoquer le divorce, lui qui a été marié à 24 ans avant de devenir père pour la première fois à 30. "Mon divorce par exemple, je pouvais en rire ou en pleurer. J'ai choisi d'en rire", affirme l'intéressé à Nice-Matin. Il poursuit : "J'ai trois filles. Je suis célibataire et je suis heureux comme ça. Plus une histoire est personnelle, plus elle est universelle."

En tournée depuis le début de l'année, Ary Abittan sera de retour sur les planches sur Casino de Paris, les 2, 3 et 4 novembre prochains. Il sera également à Villeparisis (77) le 10 novembre, Longjumeau (91) le lendemain, ou encore avant cela, à Deauville le 28 octobre.