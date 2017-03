Ashley Olsen, 30 ans, a rompu avec son petit ami Richard Sachs, 58 ans

Alors que tout roule en amour pour sa petite soeur Elizabeth, Ashley Olsen est de nouveau célibataire.

Comme le révèle le magazine Us Weekly, la star de 30 ans a en effet rompu avec son compagnon, le marchand d'art Richard Sachs (58 ans). Le couple se fréquentait depuis cinq mois et aurait décidé de se séparer à l'amiable "un peu plus tôt dans l'année", la jeune femme souhaitant se consacrer à son empire mode. Preuve que la rupture n'est pas amère, le duo a été vu le 12 mars en train de déjeuner dans un restaurant de New York.

La créatrice de mode et l'entrepreneur ont été photographiés à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. En novembre, ils avaient passé quelques jours ensemble à Saint-Barthélemy, avant de s'y rendre de nouveau fin décembre pour les festivités du Nouvel An.

Le 8 janvier, c'est au côté de la soeur jumelle d'Ashley, Mary-Kate, et de l'époux de cette dernière, Olivier Sarkozy, que les tourtereaux quittaient l'île à bord d'un jet privé. Depuis ce séjour, ils n'ont plus été revus en public.

Avant de fréquenter Richard Sachs, Ashley Olsen avait été la compagne du peintre George Condo pendant quelques mois en 2016. Elle est également connue pour ses idylles avec le réalisateur Bennett Miller, dont elle a partagé la vie pendant deux ans entre 2014 et 2016. Entre 2008 et 2011, elle avait aussi été en couple avec le comédien Justin Bartha (Very Bad Trip).