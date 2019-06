Ashton Kutcher et Mila Kunis démentent leur rupture avec humour

Ashton Kutcher et Mila Kunis, dont la petite vidéo décalée a déjà été vue plus de 1,6 million de fois, se sont mariés en 2015. Ils sont les parents de deux enfants : Wyatt, âgée de 4 ans, et Dimitri, âgé de 2 ans. Il y a trois ans, l'acteur se confiait à Ellen DeGeneres sur sa paternité. "Disons que la première année, vous essayez de maintenir vos enfants en vie, tandis qu'après, le job de parent consiste principalement à tenter d'éviter qu'ils ne se tuent eux-mêmes. Il ne s'agit plus uniquement d'assurer sa survie parce qu'elle tente régulièrement de mettre fin à ses jours", disait-il alors.

Côté pro, Ashton Kutcher a considérablement ralenti ses activités au cinéma et il joue depuis 2016 dans la série The Ranch, disponible sur la plateforme Netflix. Une quatrième et ultime saison sera diffusée en 2020. Quant à Mila Kunis, on l'a vue ces dernières années dans plusieurs comédies sur grand écran comme Bad Moms, A Bad Moms Christmas ou encore The Spy Who Dumped Me.

Thomas Montet