Ashton Kutcher et Mila Kunis irrésistibles : Un baiser langoureux en public

Ils forment l'un des couples les plus irrésistibles d'Hollywood et ils nous l'ont encore prouvé ! Lundi 26 février 2018, Ashton Kutcher et Mila Kunis étaient au Staples Center dans le cadre d'un match de hockey sur glace qui opposait les Los Angeles Kings aux Vegas Golden Knights. Les deux tourtereaux, qui étaient aux côtés d'Elisha Cuthbert (The Ranch), dont le mari Dion Phaneuf jouait pour les locaux, se sont fait remarquer de la plus mignonne des manières.

En effet, les deux comédiens de That '70s Show ont été sélectionnés par la Kiss Cam, une fameuse caméra qui, pendant les moments de pause, choisi au hasard des spectateurs et les invite à s'embrasser, amicalement ou amoureusement. Lorsque la Kiss Cam s'est arrêtée sur Ashton Kutcher et son épouse, le couple a ri aux éclats avant que l'acteur ne se penche sur sa belle et lui décoche un langoureux baiser. Très langoureux même, puisque l'intéressé a tenté de lécher les lèvres de sa belle, ce qui a surpris cette dernière - pour preuve son mouvement de recul puis cet éclat de rire, témoin de leur belle complicité.

À croire que les K-K ont porté bonheur aux Kings, puisque Los Angeles a remporté la partie 3-2 face aux visiteurs du Nevada. Grands amateurs de sport, Ashton et Mila ne manquent jamais une occasion d'aller au stade (et laisser Wyatt et Dimitri à la maison), que ce soit en baseball pour aller supporter les Dodgers, ou bien en basket pour soutenir les non moins célèbres Lakers.