Ashton Kutcher révèle pourquoi Mila Kunis et lui ont appelé leur fils Dimitri

Invité le 1er mai d'Ellen DeGeneres, Ashton Kutcher a fait une étonnante confession à propos de son deuxième enfant âgé d'à peine 5 mois. Il a en effet expliqué à l'animatrice américaine pourquoi sa femme Mila Kunis et lui avaient prénommé leur fils Dimitri. Avec une pointe d'humour, il a raconté son histoire.

"Nous étions en chemin pour un rendez-vous galant et Mila s'est tournée vers moi, me disant : 'Bon, je pense que Donald Trump va être président et je pense que le nom de notre bébé est Dimitri', relate la star de Mon Oncle Charlie, qui ne va alors pas tiquer tout de suite sur la deuxième affirmation. J'étais là genre : 'Donald Trump ne va pas gagner les...' Et puis j'ai oublié ce truc de prénom parce que j'étais en mode, 'Pourquoi penses-tu que Donald Trump va gagner ?' Je vous le dis, elle l'avait prédit. Ce n'est pas une blague."

Il poursuit : "Deux semaines plus tard, je rentre du boulot et pour une raison qui m'échappe, le prénom était coincé dans ma tête. J'étais là genre : 'Je pense que Dimitri est le nom du bébé.' Et elle était là, 'Je sais', 'Ouais, c'est ça !' Donc ça a été ça. Et puis Trump est devenu président. Tout ce que Mila dit s'avère vrai. C'est ma femme et c'est ainsi. Tout ce qu'elle dit est vrai." Véridique ou non, cette histoire amusante a fait rire Ellen DeGeneres et son public.

Déjà parents d'une petite Wyatt Isabelle, deux ans et demi, Ashton Kutcher et Mila Kunis filent le parfait amour et s'imposent indéniablement comme l'un des plus beaux couples hollywoodiens. Alors que la star de That '70s Show se fait plus rare sur les écrans de cinéma et plus présente dans le domaine de la philanthropie, Mila a quant à elle repris le chemin des plateaux. Elle tourne actuellement Bad Moms 2 sur le thème de Noël.