Asia Argento "va bien" : Elle surmonte la mort de son "amour" avec ses amies

Une ambiance qui rompt totalement avec l'Asia Argento qui réagissait, quelques heures après le suicide d'Anthony Bourdain. "Anthony donnait tout ce qu'il avait dans ce qu'il faisait. Son esprit brillant et intrépide a touché et inspiré tant de gens, et sa générosité n'a connu aucune limite. C'était mon amour, mon roc, mon protecteur. Je suis plus que dévastée", a-t-elle écrit sur Twitter et Instagram le 8 juin, jour du décès du chef américain de 61 ans.

Si Asia va mieux, c'est notamment grâce à ses proches notamment et en particulier à Rose McGowan. L'actrice initiatrice du mouvement #MeToo, elle aussi proche d'Anthony Bourdain, a été la voix de la fille de Dario Argento. Dans une longue lettre, elle vole au secours de son amie. "La guerre interne d'Anthony était sa guerre, mais maintenant, c'est elle qui est laissée sur le champ de bataille pour prendre les balles", écrit l'ex-star de Charmed, demandant "de lire et d'apprendre sur les maladies mentales, le suicide et la dépression, avant d'aggraver la situation des survivants en jugeant ce que nous ne comprenons pas". Elle révèle également dans son texte qu'Asia Argento a elle aussi été en proie à l'envie d'en finir, mais "elle a fait en sorte d'obtenir de l'aide, afin de rester en vie et de vivre un autre jour pour elle et ses enfants". Et d'ajouter sèchement : "La dépression d'Anthony ne l'a pas laissé faire ça, il a déposé son armure, et c'était son choix."