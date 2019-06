Astrid Nelsia (Les Anges) et Alicia Aylies, atouts charme d'un événement street

Tous les passionnés de basket et de la NBA avaient rendez-vous rue de Suffren, à quelques pas de la Tour Eiffel, les 22 et 23 juin 2019. Ce week-end-là s'est déroulée la 15e édition de Quai 54, événement incontournable du basket-ball et de la culture urbaine à Paris. Cette compétition internationale de basket de rue a attiré plus de 4 500 spectateurs chaque jour mais aussi de nombreuses personnalités.

Mokobé, ex-chanteur du groupe 113, a rendossé son rôle de speaker historique du Quai 54. Celui qui a récemment ouvert un restaurant TacoShake sur les Champs-Elysée avec le footballeur Mamadou Sakho avait pour mission d'annoncer le nom des jurés pour le concours de dunks : le réalisateur Spike Lee, les stars de la NBA Russell Westbrook, Kemba Walker, Carmelo Anthony et Blake Griffin, et la double championne olympique Maya Moore. Tous des ambassadeurs Jordan Brand, partenaire de l'événement parisien.

Si Astrid Nelsia (Les Anges de la télé-réalité) et Alicia Aylies, Miss France 2017, n'ont pas dunké, les deux jolies brunes ont assisté au show marqué par la présence du chanteur Orelsan, des humoristes Claudia Tagbo et Thomas Ngijol, des danseurs Les Twins, le phénomène Salif Lasource ou encore par la présence d'un acteur de la série La casa de papel, Darko Peric. Installée à côté de celui qui est plus connu sous le nom d'Helsinki, Alicia Aylies a eu le privilège de prendre la pose avec lui. L'ex-Miss France de 21 ans était en beauté, habillée d'un petit short rouge et d'un petit top noir, avec ses longs cheveux tressés.



Deux journées aux airs de NBA qui ont ravi ses participants comme ses spectateurs.