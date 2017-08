Attentat de Barcelone : Marine Lorphelin taclée pour un tweet jugé maladroit...

Alors que l'émotion est à son comble partout dans le monde après les attentats survenus jeudi 17 août 2017 à Barcelone, en Espagne, anonymes et personnalités ont pris la parole pour réagir. C'est le cas de l'ex-Miss France Marine Lorphelin. Mais la jeune femme ne devait pas s'attendre à se faire vivement critiquer...

Sur son compte Twitter, la Miss France 2013 a écrit : "Les politiques vont-ils enfin décider de protéger les citoyens européens ? Toutes mes pensées émues aux victimes et à leurs familles #Barcelone." Un tweet qu'elle a depuis supprimé... La belle de 24 ans, qui fait des études de médecine, a été taclée par certains internautes, qui lui ont reproché de ne se soucier que du sort des Européens, oubliant que le terrorisme frappe aux quatre coins du monde. Dans la foulée, elle a posté deux messages. "Je suis bien d'accord #meaculpa, le monde entier est touché, mais je refuse de me faire insulter/traiter de raciste pour avoir écrit 'européens'", a-t-elle répliqué en premier lieu. Puis, persistant dans sa volonté de placer le débat sur un plan politique, elle a ajouté : "Vous me faites rire Twitter. Vous interprétez tout, vous insultez gratuitement... Une seule question : vous sentez-vous en sécurité, protégés ?"

Le nouveau bilan des attentats, qui ont touché Barcelone mais aussi, quelques heures plus tard, la ville de Cambrils, à 120 km au Sud de la ville, fait état de 14 morts et d'une centaine de blessés.