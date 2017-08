Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova à Barcelone : La danseuse rassure les fans...

Quelques heures plus tôt, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova avaient été aperçus en compagnie du grand gagnant de Danse avec les stars 7 Laurent Maistret, ainsi que des deux danseurs du show Maxime Dereymez et Christian Millette lors d'une soirée à Barcelone.

Sur le site de micro-blogging, l'ex-partenaire de Shy'm a donné de ses nouvelles : "Je rassure mes amis et ma famille. Je suis à Barcelone et tout va bien pour moi..." De son côté, le danseur canadien a lui aussi rassuré ses fans : "Tout va bien pour moi les amis ! Je viens d'arriver à Montréal. Merci."