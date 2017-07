Audiences radio : RTL reste au top, Europe 1 s'effondre, Radio France s'envole

Vous les attendiez avec impatience, les audiences radio de la vague avril-juin 2017 sont tombées ce jeudi 20 juillet. Grâce aux données récoltées par Médiamétrie, nous sommes en mesure de savoir qui sont les grands gagnants, mais aussi les perdants de ce printemps 2017 radiophonique ! Verdict !

RTL toujours au top !

La première radio de France, dirigée par Christopher Baldelli, garde son statut de large leader. En fédérant 12,1% d'audience cumulée sur la période, la station de la rue Bayard accuse une baisse à peine perceptible (-0,1 point sur un an) qui lui permet de conserver sa confortable avance sur la concurrence. RTL continue donc de mobiliser les Français avec des programmes fédérateurs tels que sa matinale ou, évidemment, ses Grosses Têtes animées par Laurent Ruquier.

France Inter en très grande forme, France Info décolle

La radio publique dirigée par Laurence Bloch a rassemblé 11,1% d'audience cumulée, soit une audience en hausse sensible (+0,4 point). La matinale de Patrick Cohen et l'interview politique de Léa Salamé, toujours très suivies, ne sont pas étrangères à ce joli bilan. Rappelons tout de même qu'à la rentrée prochaine, Patrick Cohen officiera dans la matinale d'Europe 1. France Info arrive 4e avec 8,9% d'audience cumulée (soit 1,4 point de hausse), il s'agit de sa meilleure performance en dix ans !

NRJ et Europe 1 à la peine

La station musicale NRJ n'arrive qu'en troisième position ! Elle a enregistré 10,3% d'audience cumulée, soit une baisse de 0,3 point sur un an. La musicale reste toutefois la première radio de France chez les moins de 65 ans.

De son côté, Europe 1 est toujours en (très) mauvaise posture ! En fédérant 7,1% (-0,7 point) d'audience cumulée, elle réalise son plus mauvais score historique. Elle dégringole même à la 6e place des radios les plus écoutées ! Aïe ! "Nous sommes sur notre socle solide de 7 points d'audience et il y aura à la rentrée une redéfinition complète des programmes", a déclaré à l'AFP Frédéric Schlesinger, ex-directeur délégué aux antennes de Radio France recruté par Europe 1.

RMC et Skyrock tirent leur épingle du jeu

RMC est cinquième avec 7,7% d'audience cumulée (+0,3). Un score, qui creuse l'écart avec Europe 1, porté par les succès de Jean-Jacques Bourdin et des Grandes gueules. Skyrock est septième avec 6,5% d'audience cumulée, France Bleu suit avec 6,4%. Fun Radio, en neuvième position, a rassemblé 6,1% d'audience cumulée, un score décevant pour la station qui avait été exclue un temps de la mesure d'audience.

Nostalgie, Virgin Radio, RTL2 et Chérie FM suivent...