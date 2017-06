Patrick Cohen en larmes après sa dernière émission sur France Inter...

Vendredi 30 juin 2017, beaucoup de larmes ont coulé dans les couloirs de divers médias en cette fin de saison 2016-2017. Si l'on a vu un William Leymergie très ému dans Télématin sur France 2 et une Pascale de La Tour du Pin chamboulée sur BFMTV, côté radio, Patrick Cohen – lui aussi sur le départ, en direction d'Europe 1 – n'a pas su dissimuler non plus son émotion dans les couloirs de France Inter.

En effet, comme une vidéo postée sur Twitter par la journaliste Julie Guesdon le montre, l'animateur matinalier de 54 ans n'a pas su retenir ses larmes lorsqu'il a reçu une standing ovation dans les couloirs de la radio qu'il quitte après sept années de bons et loyaux services.

Quelques minutes plus tôt, Laurence Bloch (directrice de la station) en personne avait pris le temps d'adresser quelques mots au journaliste sur de départ, en direct sur France Inter. "Je voudrais vous remercier vraiment, Patrick, parce que vous avez porté très haut cette chaîne, en termes d'audience mais aussi en termes de qualité. C'est une exigence que vous avez toujours eue. Jamais on ne lâche une information qui n'a pas été vérifiée, même pour dépasser la concurrence et même pour faire le buzz. Ça, je pense que c'est le bien le plus précieux pour une radio de Service public", a-t-elle lancé face à un Patrick Cohen ému.

Une séquence à retrouver ci-dessous :