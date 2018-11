Audrey Chauveau enceinte : Dénudée et sensuelle, elle dévoile son baby bump

Le 24 août dernier, Audrey Chauveau avait annoncé de façon très sexy sa grossesse : en posant nue dans sa piscine. Presque quatre mois plus tard, elle dévoile une photo tout aussi sensuelle alors que le terme approche à grands pas.

Presque deux ans après la naissance de son premier enfant, la petite Pia Pedri née le 20 janvier 2017, l'animatrice est de nouveau enceinte et elle est fière d'afficher son baby bump. Jeudi 29 novembre, la maman de 39 ans a posé topless en tanga face à l'objectif de la photographe Candice Nechitch. Un cliché pris de profil, en noir et blanc, qui met en évidence le ventre très arrondi de la jeune femme. Bien sûr, cet instantané à largement été commenté et apprécié.