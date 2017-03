Audrey Fleurot : Confondue avec une star hollywoodienne, elle raconte...

Ce mercredi 15 mars, Audrey Fleurot est à l'affiche de la série Les Témoins, sur France 2. Un projet qu'elle a défendu aux côtés de sa partenaire de jeu, Marie Dompnier, sur le plateau de C à vous, le 14 mars. Face à Anne-Sophie Lapix, la comédienne s'est notamment illustrée lors d'un aparté sur ces actrices rousses qui brillent au premier plan selon Pierre Lescure lequel parle même d'un "retour" des rousses, associant l'actrice d'Intouchables et d'Engrenages à des stars américaines telles qu'Amy Adams ou la fraîchement oscarisée Emma Stone.

À lire aussi Corinne Touzet raconte : Ce jour où elle a fait craquer une star hollywoodienne

Sans se faire prier, Audrey Fleurot a alors rebondi sur la comparaison en racontant une anecdote drôlissime à propos d'une des actrices américaines rousses qui cartonnent. La jeune maman de 39 ans a ainsi révélé avoir été confondue avec Jessica Chastain, l'actrice de Miss Sloane. L'interviewée dit même avoir vécu "un petit moment de solitude" face à une dame qui l'a interpellée dans la rue. "Excuse-moi, vous êtes l'actrice ?", lui a-t-elle demandé, ce à quoi Audrey a répondu oui. "C'est vous qui jouez dans 'Sloane' ?", surenchérit-elle. Notre Française a alors compris que la dame ne parlait pas d'elle, mais bien de sa consoeur américaine que l'on a pu aussi voir dans La Couleur des Sentiments, Zero Dark Thirty ou Tree of Life.

Gênée, Audrey Fleurot a donc feint d'être Jessica Chastain et a signé un autographe au nom de la belle comédienne américaine. Et d'ajouter avec autodérision en plateau : "Il paraît qu'elle signe beaucoup 'Audrey Fleurot' aussi de son côté, donc c'est de bonne guerre". Voilà qui rappelle une autre confusion entre un acteur français et son homologue américain : José Garcia, avec Robert Downey Jr.