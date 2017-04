Audrey Lamy, entourée de beaux gosses nus et musclés: La jeune maman "bosse"...

Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable, et encore plus au travail. Audrey Lamy peut en témoigner, comme elle l'a prouvé à ses quelque 310 000 abonnés sur Instagram. L'actrice et petite soeur d'Alexandra Lamy est actuellement en train de tourner de nouveaux épisodes de sa série-phare, Scènes de ménages.

Pour les besoins d'un épisode, elle a ainsi donné la réplique à deux hommes archimusclés et totalement nus avec – on appréciera le trait d'humour – des poutres pour cacher leurs sexes. Leurs corps huilés pour bien mettre en avant leurs formes, ils ont entouré la jeune et frêle maman de 36 ans, le temps d'une photo. "Mais je bosse", a tenu à assurer malicieusement l'actrice en légende du cliché qui a suscité pas mal de réactions. "Oh la chanceuse", "Dur travail", "quelle galère ce job", "J'aime bien ton travail, tu peux me former s'il te plaît ? Je suis très intéressée", "Je veux bien un boulot comme le tiens", "Jai congé aujourd'hui ! Je peux venir travailler chez vous ?"... peut-on lire parmi les commentaires. D'autres ont préféré pointer du doigt un élément de l'intrigue, à savoir le M jaune affiché derrière les trois acteurs. "Scènes de ménages je pense derrière y a un gros M comme M compagnie la boîte événementiel de Marion", affirme avec certitude un fan de la série de M6. Autant dire que la jeune mariée sait faire le buzz...