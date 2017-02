Audrey Lamy : Poitrine dénudée et culotte haute, l'actrice s'affiche sensuelle

Très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où elle est suivie par plus de 290 000 abonnés, Audrey Lamy a profité d'une récente publication pour dévoiler un cliché très sexy où elle apparaît en petite tenue.

La photo est extraite d'un shooting réalisé en 2012 pour la rubrique beauté du magazine Gala. Cette année-là, l'actrice de 36 ans cartonnait déjà depuis trois ans dans la série Scènes de ménages, diffusée sur M6, mais avait également été à l'affiche de deux comédies avec Plan de table et Pauline détective.

Frange droite, les cheveux coiffés d'une fleur rouge, la petite soeur d'Alexandra Lamy prend la pose sur le rebord d'une piscine, vêtue d'une culotte taille haute et d'un chemisier rose. Ses longues jambes sont mises en valeur par une paire d'escarpins verts et sa poitrine est à moitié dénudée. Une véritable pin-up des temps modernes ! "Moi au réveil Et oui je suis comme tout le monde Bonne semaine à tous", a-t-elle commenté avec humour.