Augustin Trapenard : "Heureux" avec son compagnon, confidences étonnantes...

Le Grand Journal de Canal+ déprogrammé, Augustin Trapenard (37 ans) n'est pas au chômage pour autant. Présentateur du Cercle, émission de cinéma, et de 21 cm, programme littéraire tous deux diffusés sur la chaîne cryptée, interviewer sur Inter... le journaliste est un homme très occupé. Entre deux tournages et entretiens, il s'est tout de même confié à Libération qui dresse de lui un bien beau portrait.

Tête bien faite et physique charmeur, Augustin Trapenard, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a pas toujours été le gendre idéal. L'homme au corps tatoué de citations de Faulkner, Fitzgerald, Kerouac et Joni Mitchell est issu d'une famille plutôt bourgeoise – mère prof, père qui travaillait dans la banque avant de se reconvertir à l'âge de 60 ans dans les chevaux de courses – et a un cursus scolaire idéal : terminale L, prépa, École normale, agrégation.

Mais, son adolescence n'a pourtant pas été simple : "J'ai fait une crise d'ado superviolente, je suis devenu rock and roll dark, avec tous les excès possibles et imaginables." Une grande histoire d'amour a ensuite changé sa vie : "J'ai vécu une très longue histoire de dix ans qui m'a fait beaucoup de bien et de mal. Vous voyez, quand vous dites que j'ai tout... Je ne l'ai jamais vu comme ça parce que j'ai des failles. (...) Je peux pleurer en quelques secondes. J'ai eu l'impression de me planter à plusieurs reprises sur toute la ligne dans ma vie privée et j'ai pu avoir des malheurs qui sont pour moi bien plus importants que la façade qu'on peut montrer au détour d'un article."

Comme tout le monde, Augustin Trapenard a ses démons. Peut-être est-il un peu trop torturé ou trop sensible. En tout cas, comme le précise le quotidien, le trentenaire est aujourd'hui un homme heureux. Et son compagnon actuel, un militant politique de gauche, n'y est pas pour rien. "En ce moment, ça va très bien... Je crois", déclare à ce sujet Augustin Trapenard, toujours discret sur sa vie privée.