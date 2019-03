Aurélie Dotremont en larmes : Elle évoque son crâne rasé à cause de la maladie

Dernièrement, Aurélie Dotremont, actuellement à l'antenne de NRJ12 dans Les Anges 11, s'affiche différente. En dehors de ses opérations de chirurgie esthétique la jeune femme dévoile une chevelure assimilée à une perruque. En larmes, elle le reconnaît et fait de tristes révélations.

C'est sur Snapchat qu'Aurélie Dotremont a révélé porter une perruque : "J'ai eu énormément de critiques sur mes cheveux. Je vais vous dire ce qui s'est passé exactement pour que j'en arrive à porter une wig aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, il faut savoir qu'avant que je parte en tournage, j'ai eu pas mal de soucis", lance-t-elle d'abord. Et de s'expliquer en larmes : "Ça fait des années que je suis malade, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceux qui me connaissent savent de quelle maladie je parle. Malheureusement je suis détruite de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai commencé à perdre mes cheveux en paquets avant de partir dans Les Anges et donc il a fallu trouver une solution (...). Je n'ai pas eu d'autre choix que de me raser la tête."

Des confidences poignantes de la part de la jolie blonde. Rappelons qu'Aurélie Dotremont souffre de boulimie. C'est en 2014, après ses premières apparitions télé, que la candidate a annoncé la triste nouvelle. "Je pèse 44 kilos pour 1,62m. Je n'ai jamais été grosse. Habituellement je pèse 48 kilos, avait-elle confié à nos confrères du magazine Public. Je suis boulimique depuis l'âge de 19 ans. Un jour, j'ai trop mangé et comme j'étais mal, je me suis fait vomir. Quand j'ai vu que j'avais le ventre plat le lendemain, je me suis prise au jeu et je n'ai jamais arrêté." Une maladie dont elle a malheureusement bien du mal à se défaire...