Aurélie Dotremont (Les Anges), nouvelle chirurgie : elle dévoile le résultat

Avant, Aurélie Dotremont était fière d'être une candidate de télé-réalité 100% naturelle. Mais ça, c'était avant. En mai 2018, la candidate des Anges 11 s'était envolée pour la Tunisie afin de subir des opérations de chirurgie esthétique. Elle s'était fait injecter de la graisse dans les fesses et a fait refaire sa poitrine. Trois mois plus tard, elle a succombé à une rhinoplastie. Et mardi 7 mai 2019, la jolie Belge de 28 ans est de nouveau passée sur le billard.

Sur Snapchat, elle a expliqué à ses abonnés qu'elle était repartie en Tunisie pour une nouvelle opération, un lipofilling plus exactement. Une fois de plus, elle s'est fait injecter de la graisse dans le fessier. Et elle n'a pas tardé à dévoiler le résultat sur ses réseaux sociaux.