Aurélie Preston annonce la mort de son père : "Je ne l'avais jamais vu"

Aurélie Preston se souviendra longtemps et tristement de la date du 17 mai 2017.

Comme elle l'a révélé sur sa page Facebook ce même jour, la starlette des Anges 8 (NRJ12) vient de perdre son papa, un papa qu'elle n'a malheureusement pas connu.

"17.05.17. Une date gravée dans ma mémoire. Aujourd'hui est un jour difficile pour moi, un policier a sonné à la maison pour m'annoncer le décès de mon père. Comme vous le savez, il m'avait abandonnée et je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je pensais que ça ne me ferait rien, mais la souffrance et la tristesse se sont emparées de mon corps. L'espoir de le voir un jour est mort avec lui. Merci à toutes les personnes qui sont là pour moi", a statué la chanteuse de Something 4 U qui, comme on le savait, a été élevée par sa grand-mère.

Bien entendu, de nombreux internautes ont profité de l'occasion pour adresser leurs plus sincères condoléances à la jeune femme aujourd'hui âgée de 24 ans. "Courage ma belle, mes condoléances", "Toutes mes pensées sont avec toi", "Je suis de tout coeur avec toi ma chérie, sois forte !", "C'est le genre du chose qui balance un tsunami dans ta vie... malgré tout... Bon courage à toi", pouvait-on lire dès les premières réactions.