Aurélie Preston (Les Anges), la chirurgie esthétique : "Je suis allée trop loin"

Aurélie Preston a fait du chemin depuis son passage par Les Marseillais de W9 puis Les Anges 8 de NRJ12. Aujourd'hui revenue de ces programmes de télé-réalité qui ne l'ont pas ménagée, la petite bombe qui file actuellement le parfait amour avec le rappeur Usky s'est confiée à propos de son physique et de ses projets lors d'une interview pour Public.

Concernant ses recours à la chirurgie esthétique pour devenir une véritable bimbo, la jeune femme de 24 ans a expliqué : "Les émissions auxquelles j'ai participé n'ont fait qu'exploiter mon physique. Je suis parfois allée trop loin avec la chirurgie esthétique mais je ne méritais pas un tel acharnement !" Et de poursuivre : "Aujourd'hui, j'ai fait réduire ma poitrine et j'ai voulu revenir à quelque chose de plus naturel."

Consciente de ce qui l'a poussée à vouloir transformer son corps au fil des années, Aurélie – qui a été élevée par sa grand-mère – a dévoilé : "Je voulais devenir une autre personne, rompre le lien avec mes parents, qui m'ont abandonnée. Ma mère n'avait pas de poitrine, alors j'ai voulu des seins énormes. Je n'avais que 19 ans, j'étais paumée. Je pensais que la chirurgie allait me réconcilier avec mon passé. Mais je n'ai pu être en paix avec lui qu'à travers la psychanalyse..."

Côté actualité, Aurélie Preston vient de dévoiler un tout nouveau single nommé Cerebral dont le clip avoisine actuellement les 700 000 vues. "Je n'en reviens pas ! Mon objectif était de faire 50 000 vues ! C'est une chanson qui me ressemble et sur laquelle je n'ai pas été contrainte de tricher", a-t-elle commenté.

Une interview à découvrir en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.