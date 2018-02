Aurore Erguy (Cherif) maman : Ses tendres photos avec sa fille !

Mi-janvier, les téléspectateurs de France 2 ont assisté à un départ choc dans la série Cherif. Celui de Carole Bianic, qui souhaitait s'éloigner des plateaux de tournage pour profiter de son fils Lino, né il y a quelques mois. Et qui dit départ dit nouvelle arrivée. Celle d'Aurore Erguy qui incarne Roxane Le Goff, la nouvelle partenaire de Cherif (incarné par Abdelhafid Metalsi).

Si on sait que son personnage est marié et mère de deux enfants, on en sait beaucoup moins sur la vie privée de la très discrète jolie actrice de 38 ans. Nous avons simplement découvert qu'elle était en couple avec Farid Ben Salem qui se décrit ainsi sur Twitter : "Game Designer Volumique, Maître d'armes Escrime, DTN France Sabre Laser, Enseignant Game Design (jdp) Sciences Po, E-ArtSup, Ican, Paris 8, Rédac Casus, Ravage." Au cours d'une interview pour le site Tric Trac, il a confirmé être l'heureux papa de quatre enfants : "Effectivement, il y a quatre enfants. Ce n'est pas la même maman, mais ayant la garde oui cela demande une grande gymnastique de l'esprit et du corps en fait, donc beaucoup d'énergie !"

Avec Aurore Erguy, il a eu une petite fille dont on ignore le prénom et l'âge (on suppose qu'elle a 4-5 ans à en croire les dates des publications). Une princesse dont la belle brune n'hésite pas à dévoiler le visage de temps en temps sur son compte Facebook comme vous pouvez le voir dans notre diaporama. On peut admirer différentes photos sur lesquelles elles apparaissent complices ou sur lesquelles la fillette apparaît seule. Des moments de tendresses à consommer sans modération.