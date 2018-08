Avicii : Sa villa vendue discrètement 17 millions après sa mort

La maison d'Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, a donc été récemment vendue en toute discrétion. La propriété est située du côté de Hollywood Hills West, à Los Angeles, et elle est partie pour 17,5 millions de dollars. Le regretté artiste mort en avril dernier avait dépensé "seulement" 15,5 millions en 2013.

La demeure possède une surface habitable de 650 m² et comprend notamment six chambres à coucher (mais le site immobilier Redfin fait état de cinq chambres), sept salles de bain, un spa, une piscine à débordement traversant le bâtiment, une cheminée... La maison, construite en 2008 et imaginée par l'architecte irlandais Paul McClean est de style moderne avec de grandes baies vitrées ainsi que des balcons au niveau des chambres pour profiter d'une belle vue sur la Cité des anges.

Avicii, à qui on doit l'énorme tube Wake Me up, est mort le 20 avril dernier à Mascate, à Oman. Le chanteur de 28 ans s'est suicidé en s'ouvrant les veines avec un tesson de bouteille... Depuis, ses fans le pleurent tout comme ses proches, parmi lesquels Tereza Kacerova qui a affirmé avoir été sa dernière compagne et qu'ensemble ils avaient un projet de bébé !

Très discrets, les parents de l'artiste ont toujours refusé de s'épancher dans les médias mais le papa du DJ, Klas Bergling, a accepté de recevoir en son nom le prix Aftonbladets Rockbjörnen de la meilleure chanson suédoise de l'année pour la chanson Without You, accompagné du compositeur Sandro Cavazza à Stockholm, le 15 août 2018. En outre, sa famille a annoncé que son site officiel servirait désormais de mémorial numérique où les fans pourraient partager leurs souvenirs liés à l'artiste.

Thomas Montet