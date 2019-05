Axelle Laffont pétillante, Stéfi Celma radieuse... un déjeuner de girls à Cannes

Cannes ne se résume pas qu'aux projections de films. Après avoir grimpé les marches du palais des festivals, les célébrités se donnent généralement rendez-vous à la multitude d'événements organisés dans la ville de la Côte d'Azur. Côté soirées, on a déjà pu constater que Chopard et Sandra & Co avaient placé la barre très haute. La journée, les personnalités peuvent profiter des superbes terrasses et plages mises à disposition par les plus grandes marques comme Magnum, mais aussi par les hôtels de luxe.

C'est exactement ce qu'il s'est passé le 18 mai 2019, sur la somptueuse plage du Majestic Barrière. À l'occasion de ce 72e Festival International du film de Cannes, un déjeuner intitulé Girls Support Girls ("Les femmes supportent les femmes" en français) était organisé et plusieurs célébrités ont répondu présent. À l'image de la toujours pétillante Axelle Laffont, qui portait pour l'occasion une veste de blazer blanche.

La superbe Stéfi Celma de Dix pour cent avait pour sa part choisi une tenue 100% denim et a pris le temps de prendre la pose avec Vanessa Guide qu'on a vu dans Le Manoir ou encore Alad'2. Notons également les présences remarquées de Désirée de la Marzelle, Monia Chokri, Axelle Sibiril Lefebvre, Albane Jourdan ou encore Mylène Jampanoi. Alix Benezech, Karoline Leibovici, Murielle Thierrin, Sophie Dulac, Karoline Lebovici, Vanessa Dejan, Guetty Felin et enfin, Dominique Desseigne.