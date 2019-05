Nabilla et Thomas amoureux à Cannes : baby bump arrondi depuis le Martinez

Cela n'aura échappé à personne, Nabilla est au 72e Festival de Cannes. La starlette de télé-réalité n'est pas venue seule, mais au bras de son cher Thomas, son mari et père d'un enfant qui devrait naître d'ici quelques mois. C'est donc avec un ventre arrondi que la star de 27 ans a fait son apparition sur la plage Magnum, le 16 mai 2019. Décolleté plongeant et baby bump, Nabilla avait fait sensation en robe blanche.

C'est vêtue d'une toute autre tenue que l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité a été aperçue depuis le balcon de son hôtel, le 17 mai 2019. Nabilla portait un pantalon de costume taille haute avec un top noir et blanc original. Un membre de son staff essayait manifestement de la prendre en photo, puisqu'on la voit prendre plusieurs poses depuis son balcon. C'est finalement un selfie capturé depuis des toilettes que Nabilla publiera sur sa Story Instagram. "Les photos de salle de bain sont toujours les meilleures", a t-elle fait savoir.

On imagine que ce Festival de Cannes doit particulièrement être éprouvant pour la future maman. Elle confiait début mai 2019 son quotidien pas toujours très glamour de femme enceinte. "C'est devenu un petit rituel : je me réveille, je mange, je vomis et je remange. J'essaie de relativiser. Parfois je suis triste, je pleure, je me pose plein de questions, mais c'est comme ça", avait-elle déclaré. Dernièrement, ce sont des boutons qui ont recouvert le corps et le visage de la jolie brune. "J'en ai partout, vraiment partout : dos, visage... Je ne peux rien faire, c'est cool juste avant Cannes. Ça fait mal, ça brûle, ça gratte... C'est relou", avait-elle confié.