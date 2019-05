Maeva Coucke incendiaire, Sandra Sisley se lâche : soirée sensuelle à Cannes

Le Festival de Cannes bat son plein ! Comme chaque année, des dizaines et des dizaines de stars internationales issues de tous les milieux ont défilé sur les célébrissimes marches du palais des festivals. Le jour, les célébrités sont le centre de l'attention des médias, qui décortiquent soigneusement leurs tenues. Le soir, c'est un dans un milieu plus libre que les stars évolues, à l'image des incontournables soirées de Sandra & Co.

Le 17 mai 2019, un défilé de la marque de lingerie Livy était organisée sur la Terrasse Sandra & Co. Une grande marque de lingerie raffinée, sexy et classe, qui a présenté sa nouvelle gamme Hush Hush. Des mannequins et danseuses du Crazy Horse ont défilé, portant cette collection. Des images sensuelles qui ont beaucoup plus à l'organisatrice de la soirée, Sandra Sisley qui n'a pas hésite à se prendre en selfie avec les fessiers des models. L'épouse de Tomer Sisley portait pour l'occasion une tenue de la marque Carolina Ritzler.

Évidemment, plusieurs personnalités françaises avaient fait le déplacement spécialement pour l'occasion, à l'image de la sublime Maeva Coucke, Miss France 2018, qui portait une robe transparente couleur cuivrée. La superbe rousse posait fièrement avec le danseur Anthony Colette. Ses comparses, Alicia Aylies (Miss France 2017) et Flora Coquerel (Miss France 2013) ont également pris la pose devant les photographes.

Notons également les présences remarquées de Simon Taglioni, Johann Perathoner, Maurine Nicot et Aude Auffret, Leslie Benaroch, Valentin Lucas, Camille Callen, Laetitia Fourcade de Demain Nous Appartient, Philippe Doignon, Lison Di Martino, Lisa Chavy, Lucie Chavrilla, Marion Fabre et Joanna Sebbag, Sihem Bengoua et Alexandre Le Strat, Antoine de Maximy de J'irai dormir chez vous, Jimmy Jean-Louis, Alban Bartoli, Yohann Attias et Llona Martinez, Axel Huynh, Jean-Louis Barcelona et enfin Audrey Simon.