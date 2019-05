Bella Hadid en robe fendue et Amber Heard en cuissardes face à Penelope Cruz

Le Festival de Cannes 2019 bat son plein ! Comme chaque année, les stars ont préparé leurs plus belles tenues, afin de briller sur les célébrissimes marches de Cannes. Plusieurs stars étaient présentes à l'occasion de la projection du film Dolor y Gloria de Pedro Almodovar. À l'image de la sublime Amber Heard, qui portait pour l'occasion une robe drapée en soie bordeaux, de chez Elie Saab. L'ex de Johnny Depp a parfait sa tenue avec une paire de longues cuissardes en cuir rouge. Sulfureuse et incendiaire, comme à son habitude.

Bella Hadid avait également choisi du rouge, de chez Roberto Cavalli cette fois. Une superbe robe fendue avec un spectaculaire dos nu. Lorsqu'elle défilait sur le tapis rouge, une bourrasque de vent a fait virevolter sa robe, manquant d'en dévoiler un peu trop... Un incident jamais agréable qui ne risquait pas d'arriver à Penelope Cruz, arrivée en imposante robe blanche à motifs fleuris de chez Chanel. Une superbe robe sur-mesure, marquant la jolie silhouette de l'actrice.

Qui dit Almodovar dit évidemment Rossy de Palma. Fidèle à elle même, c'est dans une tenue des plus colorées qu'elle a fait son apparition devant le parterre de photographes. Une robe noire courte, avec une multitude de froufrous colorés : du vert, du jaune, du rose. Des couleurs qu'on retrouvait dans son maquillage, pour un look toujours vitaminé. La superbe Madison Beer était également de la partie et avait choisi une immense robe noire à plumes et en tulle. Un joli tapis rouge.