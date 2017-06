Stéfi Celma (Dix pour cent) évoque la mort brutale de sa meilleure amie, Sofia

Stéfi Celma est la nouvelle actrice montante de la télévision et du cinéma français. À 30 ans, cette belle liane originaire des Antilles est l'une des actrices principales de la série Dix pour cent, dont la deuxième saison vient d'être diffusée sur France 2. Sur grand écran, elle sera à l'affiche de la comédie de Maurice Barthélemy, Les Ex, dont la sortie est fixée au 21 juin prochain.

À cette occasion, celle qui est aussi chanteuse a profité d'un entretien avec Paris Match pour se remémorer avec beaucoup d'émotion la mort de l'une de ses meilleures amies, Sofia Gon's. Décédée en août 2011 à 25 ans à peine, cette dernière était également chanteuse et préparait la sortie de son deuxième album lorsque sa vie s'est brutalement arrêtée. En 2012, son père, le chanteur marocain Vigon, avait d'ailleurs fait un passage remarqué dans The Voice pour honorer la mémoire de sa fille partie trop tôt.

Avec beaucoup de tendresse, Stéfi Celma s'est donc souvenue de sa première rencontre avec Sofia, qui lui avait été présentée par des amis communs lors d'un concert qu'elle donnait à Paris, en 2007. "À la fin du concert, j'embrasse mon amie, je rencontre et remercie Sofia. Entre nous, c'est une amitié immédiate. (...) [Elle] est très généreuse. (...) Et toujours bienveillante. Ma nouvelle amie a le don de cerner les âmes en face d'elle. Une sorte de sixième sens, car elle a confiance en l'humain. Sans compter son imprévisibilité, son aura, sa voix incroyable... Sofia, c'est tout ça et plus encore !", a-t-elle confié.

C'est ainsi qu'on apprend que Sofia est tombée malade quelque temps plus tard, "à cause de la pilule troisième génération". Stéfi Celma, qui a déjà été marquée par la mort de sa soeur Karine, a ajouté que l'état de santé de amie s'était détérioré en l'espace de "six mois" et qu'elle était morte après avoir été victime d'une embolie pulmonaire. Depuis ce drame, la pétillante comédienne en est certaine : son amie veille sur elle et la guide même dans sa carrière, la preuve, elle a décroché par deux fois des rôles de personnages prénommés Sofia [dans Dix pour cent et dans la pièce d'Édouard Baer, À la française, NDLR]. "Je suis très spirituelle. (...) Je sais qu'elle veille désormais sur les siens. Je suis intimement convaincue qu'elle est toujours là, qu'elle m'envoie des ondes. Oui, mon amie est devenue mon ange gardien", a-t-elle ajouté. Stéfi Celma a conclu son histoire en expliquant qu'elle avait arrêté de prendre la pilule après la mort de Sofia. "Je ne savais pas quelle pilule elle utilisait. Au lendemain de sa mort, j'ai remarqué que je prenais la même. Alors j'ai tout stoppé. Il existe d'autres contraceptifs."