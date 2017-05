Ayem Nour draguée par Gérard Depardieu dans un bain à remous : "Ça m'a gênée"

C'est un véritable scoop qu'a livré Ayem Nour (28 ans) dans son Mad Mag (NRJ12) mardi 9 mars.

En effet, après la séquence "Bluff ou pas Bluff" menée par Aymeric Bonnery durant laquelle on a appris que Mélanie des Anges 9 avait croisé François Fillon lors de son récent passage dans un commissariat parisien, Ayem Nour a raconté la fois où elle aussi avait rencontré une star dans un endroit inattendu... et il ne s'agissait pas de n'importe quelle star !

"Moi, c'était pas au commissariat, j'étais en cure minceur en Bretagne à Quiberon et dans un bain à remous, vous savez les trucs de gym que tu fais dans l'eau là, je rentre, j'arrive en maillot, en détente et tout, et je croise Gérard Depardieu. Il a commencé un peu à me draguer, du coup ça m'a gênée et j'ai arrêté la séance de sport, je suis partie ! C'est une vraie histoire !", a-t-elle raconté avec le sourire.

Puis, quand Aymeric Bonnery a imité un monsieur imposant en train de respirer fortement dans le cou d'Ayem, celle-ci a lancé très amusée : "C'était exactement ça ! C'était exactement ça !"

