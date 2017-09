Ayem Nour en couple ? L'animatrice aperçue avec un beau brun...

Après des années d'amour, Ayem Nour et Vincent Miclet accueillaient en juin 2016 leur petit Ayvin. Mais depuis, le couple a rompu. Après la mise au point cinglante de l'homme d'affaires, l'animatrice du Mad Mag (NRJ12) semble avoir tourné la page. En effet, comme le révèlent nos confrères du magazine Public, la jeune maman a été aperçue en charmante compagnie...

Comme l'indiquent nos confrères, lundi 4 septembre 2017, le beau gosse attendait la jeune femme devant les locaux de NRJ12. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec sa carrure de rugbyman, il n'est pas passé inaperçu. Brun, les cheveux plaqués en arrière et barbu, il se baladait main dans la main avec Ayem Nour, coiffée de sa perruque blonde, dans les rues de Paris.

D'après les informations de nos confrères du magazine Public, l'animatrice est en couple avec le beau gosse depuis quelques semaines. "Ils ne se quittent plus, ils sont tout le temps ensemble. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse !", confie un proche de la jeune maman.

Pour rappel, Ayem Nour avait déserté les réseaux sociaux après la diffusion du communiqué on ne peut plus clair du père de son fils. "La relation entre monsieur Vincent Miclet et madame Ayem Nour ne tient qu'à l'imagination de cette dernière. En effet, ils sont séparés depuis septembre 2016", pouvait-on y lire. Désormais amincie et resplendissante, la jeune femme semble nager dans le bonheur.