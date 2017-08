Ayem Nour amincie : Elle dévoile sa nouvelle silhouette en direct

Ce 28 août, le Mad Mag a fait son grand retour sur NRJ12 avec Ayem Nour à sa tête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a fait un come-back en beauté !

La brune de 28 ans qui est également à la tête d'un nouveau programme, Le Mad Mag, le débrief des filles, une nouvelle émission programmée à 19h35, est apparue amincie sur le plateau du programme. Moulée dans un pantalon noir et une veste kaki qui laissait entrevoir un beau décolleté, Ayem Nour a vraisemblablement perdu une bonne dizaine de kilos.

Après avoir souhaité une bonne rentrée à tout le monde, elle a déclaré : "J'ai reçu plein de messages cette été. Vous m'avez tous soutenue ? Ça n'a pas toujours été facile pour moi par rapport à cette perte de poids après la grossesse." Mais l'animatrice n'a pas révélé la recette de son régime, préférant entretenir le mystère.

Quelque heures avant la diffusion du show, Aymeric Bonnery s'est confié à Voici sur la nouvelle silhouette de la brune. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été bluffé en la revoyant : "On s'est fait une petite réunion d'avant rentrée, elle est magnifique ! Elle a fondu ! Elle est bien dans ses pompes, elle est sublime. (...) Je lui ai dit : 'C'est la Ayem enchan­tée de Secret Story'", a-t-il déclaré.

L'animatrice, qui avait pris la décision radicale de quitter les réseaux sociaux après la mise au point du père de son fils Ayvin (1 an) et ex-compagnon Vincent Miclet, est donc de retour à la télévision mais aussi sur Twitter et Instagram. "Tellement heureuse de vous retrouver... #MadMag #NRJ12 #rien sans vous", a-t-elle écrit sur le réseau à l'oiseau bleu. Sur Instagram, elle a diffusé un cliché d'elle dans les coulisses de l'émission. Photo qu'elle a ainsi légendée : "C'est le jour J ....!!! Rendez vous ce soir à 17h20 sur @nrj12lachaine pour @lemadmag avec toute ma team !! À tout à l'heure les amours."