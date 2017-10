Ayem Nour très sévère avec Énora Malagré : "Elle est tellement hypocrite !"

Ce n'est pas nouveau, même s'il leur arrive de se croiser lors d'événements mondains, Ayem Nour et Enora Malagré ne sont pas vraiment les meilleures amies du monde... Loin de là. Il leur est même arrivé d'échanger des noms d'oiseaux au travers des médias !

Dans ce contexte, quand Aymeric Bonnery a évoqué dans le Mad Mag de NRJ12 la possibilité que l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) puisse participer à une télé-réalité dans les mois qui viennent, l'animatrice et jeune maman du petit Ayvin (16 mois) n'a pas pu s'empêcher de livrer le fond de sa pensée.

"Elle est tellement hypocrite !", a lancé Ayem avant de poursuivre : "Avec tout le respect que je lui dois, elle a tendance à critiquer les gens de télé-réalité, elle les critiquait sans cesse dans TPMP. Au final elle se retrouve à faire la même chose qu'eux, elle fait des placements de produits comme eux et je trouve son attitude un petit peu hypocrite et déplacée, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on la retrouve dans Friends Trip ou dans Les Anges, ça me choquerait pas !" Une sortie très cash qui a beaucoup fait rire en plateau.

Désireuse de ne pas trop accabler sa "rivale", Ayem Nour - après avoir appris qu'Enora était annoncée dans la prochaine saison de The Island (M6) - a toutefois ajouté : "Je suis certaine qu'elle fera une très bonne candidate de télé-réalité. Elle a tout ce qu'on aime ! Elle a une belle poitrine, elle a beaucoup de caractère, elle sait se défendre, elle a de la répartie donc je pense que ce serait une très bonne candidate !"

