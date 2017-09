Ayem Nour et Clara Morgane sexy et complices face à Énora Malagré

Mercredi 27 septembre 2017, Magali Berdah organisait une énorme soirée au Buddha Bar à Paris pour célébrer la rentrée 2017-2018 de son agence de communication, Shauna Events. À cette occasion, la femme d'affaires et jolie chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a convié toutes les célébrités travaillant avec sa société, notamment via des placements de produits sur les réseaux sociaux.

Parmi ces célébrités, les belles Ayem Nour (28 ans) et Clara Morgane (36 ans) avaient fait le déplacement. Complices, l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 et la reine des calendriers sexy n'ont pas hésité à prendre la pose ensemble pour le plus grand bonheur des photographes rassemblés au sein du prestigieux établissement du 8e arrondissement de Paris. Magnifiques dans leurs robes noires en dentelles, Ayem et Clara ont incontestablement fait honneur à l'événement.

Sur place, les deux stars ont pu croiser la route d'Énora Malagré (37 ans). L'ex-chroniqueuse de TPMP, qui a récemment souhaité un très joyeux anniversaire à Cyril Hanouna, avait elle aussi opté pour une robe noire mais n'a pour autant pas été aperçue en compagnie des deux jeunes femmes avec qui elle a eu quelques altercations par le passé. Ainsi, c'est notamment en compagnie de Cécile de Ménibus (47 ans) que notre jolie Bretonne a pris la pose avec grand plaisir.

Étaient également présents : Les acteurs des Mystères de l'amour (TMC) Patrick Puydebat, Sébastien Roch (venu avec sa compagne Florence), Laure Guibert, Jean-Baptiste Sagory et Ambre Rochard, Capucine Anav, Christophe Carrière de Touche pas à mon poste (C8), Sam Zirah, Emilie Picch et Fiona Deshayes (Mad Mag) mais aussi Adrien Lemaitre (Secret Story 11). Et côté télé-réalité : Julien le grand gagnant de SS10, Darko et Mélanie de SS10, Anthony Matéo et Haneia des Anges 9, Tatiana Laurence et Xavier Delarue, Martika et Julien Guirado, Raphaël Pépin, Hilary des Ch'tis, Florent Ré, Alban Bartoli, Fanny Salvat (La Villa 3), Paga, Adixia, Julien Tanti et Manon Marsault des Marseillais, Jazz (Les Anges 8), très enceinte, et son compagnon.