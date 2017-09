Clara Morgane : Un aperçu de son calendrier 2018, torride à en rougir...

La sensuelle éphéméride estivale de Clara Morgane a pris fin le week-end dernier, conclue sur une ultime image de la sirène en maillot au bord de la piscine... Laissant derrière elle sa Marseille natale, les calanques, Aix-en-Provence et l'arrière-pays où elle s'est ressourcée à l'ombre des oliviers, la belle a fait son retour en région parisienne. Avec, pour adoucir la rentrée, "deux bonnes nouvelles" qu'elle a partagées avec plaisir sur son compte Instagram lundi 11 septembre 2017.

Toutes deux concernent la très attendue édition 2018 de son incontournable calendrier, exercice de style glamour et exquisément érotique qu'elle réinvente année après année. Après avoir sondé ses admirateurs pour en choisir l'image de couverture, Clara Morgane a révélé en vidéo un aperçu de ce qui les attend au fil des mois dans Rouge, mot d'ordre et ton passion du nouveau millésime. De lèvres peintes en escarpins vernis, d'accessoires en projections de couleurs sur son corps, la couleur par excellence de l'amour et du désir s'immisce... Clou du spectacle de ce premier teaser, on entrevoit des images d'une séance photo torride en plein air à Paris, Clara, lascive, posant sur le toit du Majestic. Grandiose !

S'il sera disponible dès le 25 septembre dans tous les points de vente habituels, ce calendrier 2018 de Clara Morgane fera aussi bien des heureux – et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle – avant l'heure : dès ce mardi 12 septembre à 18h, il sera possible de commander en avant-première sur le site officiel www.claramorgane.com l'un des 500 exemplaires en édition limitée que l'entrepreneuse, chanteuse, comédienne, animatrice, égérie et beauté fatale dédicacera au prénom de leurs chanceux futurs propriétaires.