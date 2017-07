Aymeric Caron clashé après son tweet sur Rihanna à l'Elysée : Il réplique !

Le 24 juin dernier, Rihanna avait interpellé Emmanuel Macron sur Twitter afin de lui demander si la France allait "s'engager pour le Fonds pour l'Éducation", dont elle est l'ambassadrice. Le président de la République a entendu son appel et la rencontrera mercredi 26 juillet à 17h, à l'Élysée. Une nouvelle commentée par Aymeric Caron, lequel se trouve à présent au coeur d'une polémique. Mais l'ex-polémiste d'On n'est pas couché sait se défendre...

Tout est parti d'un tweet posté le 22 juillet par Aymeric Caron : "M le Président, je ne sais pas chanter en me tortillant, mais pourriez-vous me recevoir pour parler des droits des animaux ?" Une question écrite de façon ironique par le défenseur de la cause animale qui n'a pas plu à des internautes, jugeant la formule "chanter en se tortillant" sexiste et plein de mépris.