Bal des débutantes 2018 : Stéphane Bern en cavalier galant au milieu des "debs"

Exclusif - Elizabeth Terrien (robe Ralph Lauren), Anna Pei (robe Emanuel Ungaro), Juliet James Gordy (robe Elie Saab HC), Shloka Birla (robe Manish Malhotra), La comtesse Gabrielle de Pourtalès (robe Christian Dior HC), Dona Maria do Carmo Calem (robe Joao Rolo), Kayla Uytengsu (robe Antonio Grimaldi), Julia McCaw (robe Giambattista Valli HC), Bella Kaplan (robe Oscar de la Renta), Alice Maxey (robe Gucci), La comtesse Hermine de Hemricourt de Grunne (robe Christophe Josse), Marine Depaz (robe Guo Pei), Angel Lee (robe Dorian Ho), Aria Mehta (robe Georges Hobeika Couture), Annabel Yao (robe J Mendel), La princesse Ananya Raje Scindia of Gwalior (robe Lecoanet Hemant), La baronne Ludmilla von Oppenheim (robe Stephane Rolland HC), Elizabeth Starling Louis (robe Ralph and Russo Couture), True Whitaker (robe Gaultier Paris) - Photos de groupe - Débutantes à l\'hôtel Shangri-La Hotel, Paris - Le Bal 2018, vingt-sixième édition , Paris, le 24 novembre 2018 © Le Bal / Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Les partenaires du Bal: Payal New York, le joaillier du Bal Shangri-La Hotel, Paris, l'hôtel du Bal Renault, la voiture du Bal Les charités du Bal: Seleni et Enfants d'Asie / Le maquillage: By Terry / Le coiffeur: Alexandre de Paris