Baptiste Giabiconi : Tatoué et détendu aux Seychelles

Début d'année rime avec début d'hiver ! Plusieurs célébrités y ont échappé en s'envolant pour des destinations ensoleillées. C'est le cas de Baptiste Giabiconi, parti aux Seychelles, qui réveille chez ses followers une envie de vacances d'été...

"Pour 2018, je vous souhaite que tout soit meilleur, plus beau et plus bon que 2017. Que ce qui fut difficile hier ne soit désormais plus qu'un mauvais souvenir du passé au milieu des milliers de souvenirs joyeux de demain. Je vous souhaite de tout coeur que vos souhaits se réalisent. Que la santé vous accompagne et vous permette de profiter de ceux que vous aimez !", a d'abord écrit Baptiste sur Instagram, à l'adresse de son million d'abonnés.

Les voeux du top model et chanteur de 28 ans ont été suivis de la publication de trois photos. Des souvenirs de son séjour aux Seychelles, où il profite des premiers jours de la nouvelle année.

Uniquement vêtu de son short de bain, dans une piscine ou à la plage, Baptiste Giabiconi se détend avant de rentrer en France.