Bella Hadid est-elle trop maigre ? Ses fans s'inquiètent pour sa santé...

"C'est flippant et inquiétant", "Bella est magnifique mais ce n'est pas sain", "J'espère vraiment qu'elle est en bonne santé", lit-on notamment dans les commentaires laissés sur la page du magazine Love. D'autres internautes ont quant à eux rappelé qu'elle "était en droit de faire ce qu'elle veut, d'être comme elle veut, peu importe son poids". Certains ont carrément relevé que "Bella est bizarrement moins maigre sur les images qu'elle a postées sur sa page", laissant entendre que les images de Love avaient été retouchées à l'excès.

Une chose est sûre, la principale intéressée se sent bien dans ses baskets, peu importent les "inquiétudes" de la Toile. Dans son interview, la chérie (bientôt fiancée ?) de The Weeknd a effectivement assuré qu'elle se portait bien, surtout après les problèmes de santé qu'elle a traversés, elle qui est atteinte de la maladie de Lyme. "C'est lors de ces deux dernières années que je me suis sentie le plus belle, lorsque ma santé était au top... Je me sentais vraiment à l'aise dans ma peau et je ne cherchais pas à être quelqu'un au travers des autres", a-t-elle tranché. C'est bien là le principal !