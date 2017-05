Bella Hadid : Sublime égérie pour Giuseppe Zanotti

Le Festival de Cannes terminé, les célébrités de passage sur la Côte d'Azur retrouvent leur vie "normale" ! Celle de Bella Hadid est notamment faite de voyages, d'événements mondains et de séances photos. Le shooting, un exercice auquel la jolie brune s'est récemment prêtée pour la marque Giuseppe Zanotti...

L'été n'a pas encore commencé que l'industrie de la mode songe déjà à l'automne. Ainsi Giuseppe Zanotti a-t-il publié sa nouvelle campagne publicitaire. Bella Hadid en est la star et a été photographiée par Mario Sorrenti, au cours d'une séance à New York. Le top model de 20 ans y porte cinq des modèles de la collection automne 2017 du chausseur italien, des pièces sublimées par ses jambes de rêve.

Bella Hadid était un des mannequins stars du 70e Festival de Cannes. Présente dès la cérémonie d'ouverture, la petite soeur de Gigi Hadid a ensuite participé au défilé de mode caritatif de la fondation Fashion For Relief et assisté au gala "Cinema Against AIDS" organisé par l'amfAR.

Isabella (le véritable prénom de Bella Hadid) s'est ensuite rendue à Monaco, où s'est déroulé le Grand Prix de Formule 1 remporté par l'Allemand Sebastian Vettel.