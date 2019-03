Ben Affleck : De nouveau en couple avec son ex ?

Les rumeurs se confirment peu à peu pour Ben Affleck ! La star musclée de Batman v Superman serait retombée dans les bras de son ex. Non, pas ceux de la mère de ses trois enfants, Jennifer Garner, mais il a été vu en compagnie de Lindsay Shookus, la productrice de télévision qu'il a fréquentée après sa rupture très médiatisée avec l'héroïne d'Alias.

Les photos qui les montrent de sortie ensemble s'accumulent. Fin février, ils sont allés boire un café à Pacific Palisades avant de retourner chez eux (voir dans notre diaporama) et en ce début de mois de mars, c'est à New York qu'ils ont été aperçus, rapporte le Daily Mail. Le héros de Justice League, 45 ans, et la personnalité de télévision, 38 ans, boivent décidément de plus en plus de cafés ensemble...

Ben et Lindsay ont été ensemble durant une année ou presque, avant de se séparer l'été dernier. C'est à ce moment que l'acteur et réalisateur s'est rendu une nouvelle fois en centre de désintoxication. Ce n'est pas à la demande de mademoiselle Shookus qu'il a pris la décision d'être de nouveau suivi, mais grâce à celle avec qui il a vécu de 2004 à 2015, Jennifer Garner, et qui s'inquiétait de sa reprise de l'alcool. Durant cette période trouble, il avait fréquenté une jeune playmate, Shauna Sexton, mais leur idylle a été de courte durée, un simple flirt. Une décision qui a ravie son ex-femme, car elle voyait d'un mauvais oeil la présence de cette femme près de leurs enfants, Samuel, Seraphina et Violet. De son côté, l'actrice est en couple avec John Miller, avec lequel elle reste très discrète pour le moment.