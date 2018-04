Benjamin Castaldi au régime : Aminci, il dévoile combien de kilos il a perdu

On imagine que le mari d'Aurore Aleman ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ses techniques pour perdre du poids ? Il a d'abord fait des séances de cryothérapie et surveillé son alimentation grâce au programme Comme j'aime. Et, un mois et demi plus tard, l'ancien animateur de TF1 s'est remis à pratiquer une activité physique. "Si parfois vous ne savez pas comment faire pour vous remettre en forme, prendre soin de vous... C'est très dur au début, mais plus on avance et plus on se sent mieux (...). Pour s'aimer un peu, il faut commencer à faire attention à soi", avait-il déclaré sur Instagram, afin de motiver ses fans qui souhaitent également se débarrasser de quelques kilos.

Pour rappel, alors qu'il était encore marié à Flavie Flament (de 2000 à 2008), l'ancien animateur de TF1 avait eu recours à une liposuccion. En mars 2014, le chroniqueur de Touche pas à mon poste annonçait qu'il se lançait dans les régimes. Il avait même créé son site DietStory.fr (qui n'existe plus aujourd'hui) afin de proposer des programmes aux personnes souhaitant perdre du poids.

Mais Benjamin Castaldi n'en avait pas fini pour autant avec sa perte de poids. Pour preuve, il se lançait le défi de perdre 12 kilos en mai dernier. Pour atteindre son objectif, il avait fait appel à l'aide d'un coach, Hassen. Malgré sa bonne volonté, le papa de Julien (21 ans), Simon (17 ans) – né de son premier mariage avec Valérie Sapienza – et Enzo (13 ans) – né de son union avec Flavie Flament – expliquait une fois de plus à ses abonnés Instagram qu'il se donnait deux semaines pour perdre son "ventre dégueulasse".