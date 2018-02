Benjamin Castaldi au régime : Il n'hésite pas à se faire "congeler" la graisse

Benjamin Castaldi n'est pas totalement satisfait de son corps. Aussi a-t-il pris la décision de se rendre à la Clinique des Champs-Elysées afin de faire une séance de cryothérapie.

L'objectif ? "Ça consiste en fait à congeler la graisse. Là où il y a de la graisse, on congèle et après ça disparaît", a-t-il confié en Story Instagram ce vendredi 23 février 2018, tout en précisant que les résultats seront visibles dans un mois. Le mari d'Aurore Aleman a également partagé un lien afin d'informer plus amplement ses abonnés. Aussi a-t-on découvert qu'une séance peut durer entre une et trois heures en fonction du nombre de zones à traiter et de la quantité de graisse à éliminer. La technique de Benjamin Castaldi permet de perdre 30% à 45% de graisse à chaque séance. On imagine donc qu'il sera satisfait du résultat.

Pour rappel, alors qu'il était encore marié à Flavie Flament (de 2000 à 2008), l'ancien animateur de TF1 a eu recours à une liposuccion comme il l'avait confié dans Touche pas à mon poste, en 2016. En mars 2014, le chroniqueur de Touche pas à mon poste annonçait qu'il se lançait dans les régimes. Il avait même créé son site DietStory.fr (qui n'existe plus aujourd'hui) afin de proposer des programmes aux personnes souhaitant perdre du poids.

Mais Benjamin Castaldi n'en avait pas fini pour autant avec sa perte de poids. Pour preuve, il se lançait le défi de perdre 12 kilos en mai dernier. Pour atteindre son objectif, il avait fait appel à l'aide d'un coach, Hassen. Malgré sa bonne volonté, le papa de Julien (21 ans), Simon (17 ans) – né de son premier mariage avec Valérie Sapienza – et Enzo (13 ans) – né de son union avec Flavie Flament - expliquait une fois de plus à ses abonnés Instagram qu'il se donnait deux semaines pour perdre son "ventre dégueulasse". Un mois plus tard, il annonçait : "C'est pas parfait ! Mais là sur la plage, je peux déjà assumer... Y a encore un peu à perdre mais c'est quand même mieux ! On est quand même à -7, -8 kilos, presque 10 !"