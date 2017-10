Benjamin Castaldi, torse nu, dévoile son nouveau corps : "J'ai perdu 7 kg"

Le 5 septembre dernier, peu après la rentrée de Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi (47 ans) se saisissait de son compte Instagram très suivi pour annoncer à ses fidèles abonnés qu'il avait pour ambition de perdre son "ventre dégueulasse" grâce à l'aide d'un coach sportif, et sous quinze petits jours. Un pari ambitieux !

Un peu plus d'un mois plus tard, le chroniqueur de TPMP (C8) s'est finalement décidé à nous donner des nouvelles de sa reprise en main, vidéo à l'appui. Encore une fois, c'est sur Instagram que Benjamin Castaldi a fait le point ce 7 octobre 2017. "C'est pas parfait ! Mais là sur la plage, je peux déjà assumer... Y a encore un peu à perdre mais c'est quand même mieux ! On est quand même à -7, -8 kilos, presque 10 !", a commenté avec enthousiasme l'ex-animateur de Secret Story, torse nu. Et son coach sportif, Hassen, de réagir : "Moi je suis bien content, on a atteint notre objectif, c'est pas mal. Il était motivé, il a réussi et voilà ! Bravo Benji."

Bien entendu, les internautes n'ont pas tardé à se manifester pour féliciter le papa de Julien Castaldi qui, lui aussi, a perdu beaucoup de poids. "Mais je ne vois pas pourquoi tu complexes sur ton poids... T'es bien, là", "Mieux vaut tard que jamais, tu es sur la bonne voie Benji. Bonne continuation", "'Parfait', c'est pas le mot mais c'est pas mal pour votre âge... !", pouvait-on lire dès les premières réactions.