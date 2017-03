Benjamin Castaldi balance sur la présence d'alcool dans la télé-réalité

Grosse ambiance mardi 14 mars sur le plateau de Touche à mon pas poste sur C8. 1.53 million de téléspectateurs ont regardé le programme qui accueillait Gad Elmaleh et Elie Semoun. Une émission marquée par des révélations faite par Benjamin Castaldi.

Après avoir évoqué le départ de Kim des Anges 9 suite à une violente altercation entre elle et un autre candidat, la bande de chroniqueurs et plus particulièrement l'ex-présente de Secret Story et Loft Story a abordé la question de l'alcool dans la télé-réalité. "Contrairement à ce que tu dis [Benjamin Castaldi s'adresse à Jean-Michel Maire NDLR] tout est entièrement scripté (...) et il y a un vrai problème de gestion dans ces émissions-là que TF1 a fini par régler, c'est le problème de l'alcool. Les productions donnent de l'alcool aux candidats parce que comme ils sont fatigués et qu'il faut qu'ils fassent des choses ils leur filent de l'alcool." Et de poursuivre : "Dans Secret Story aussi il y avait de l'alcool. On gérait au mieux. Au début il y en avait trop. Le nombre de candidats qui ont fini par faire n'importe quoi et qui ont été évacués dès le prime c'était très très souvent. Donc ça c'est un vrai problème dans ces émissions-là et bien sûr qu'ils les font picoler sinon ils s'emmerdent et ils ne font rien."

Parti vivre un bout d'aventure avec les Anges 9 à Miami, Jean-Michel Maire a contredit son confrère et déclaré que lors d'une soirée, seule une bouteille de rosé a été mises à la disposition des 13 ou 14 candidats.