Benjamin Castaldi, sportif au régime prêt à dévoiler sa métamorphose physique

Benjamin Castaldi a décidé à l'hiver dernier de retrouver la forme avant l'été 2018 et se tient à son programme.

Jeudi 31 mai 2018, le chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 a ainsi publié une vidéo dans laquelle il excelle à la corde à sauter. Tout transpirant et à l'aise dans l'exercice, Benji se donne à 100% pour atteindre ses objectifs de forme. "Après trois mois et demi de programme alimentaire et d'activité physique, me voilà presque prêt ! Merci à @Commej'aime", a-t-il indiqué avec satisfaction en commentaire. Et de teaser ses 222 000 abonnés, probablement avec un avant/après qu'il publiera dans quelques jours : "Rendez-vous bientôt pour un retour vers le futur !"

Bien entendu, les admirateurs de Benjamin Castaldi (48 ans) ont rapidement souhaité commenter cette petite vidéo sportive prouvant son implication dans son programme. "Tu as l'air d'assurer. Félicitations pour ta persévérance", "Bravo Benji, à quand les photos torse nu ?", "Respect, tu as l'air en super forme", "Tu te donnes dis donc à la corde à sauter !", "Vivement le avant/après", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Il y a un mois et demi, sur Instagram, Benjamin Castaldi confiait déjà s'être délesté de quelques kilos. "Bilan après 2 mois de programme – @commejaime -8kg et 1 mois d'activité physique... une gazelle", écrivait-il en légende d'une première vidéo de corde à sauter. Pour rappel, avant d'enchaîner ces sessions sportives, le mari d'Aurore Aleman avait d'abord opté pour des séances de cryothérapie.

Benjamin Castaldi a déjà reconnu que son poids était un complexe pour lui à différentes périodes de sa vie. Alors qu'il était encore marié à Flavie Flament (de 2000 à 2008), l'ancien animateur de TF1 avait eu recours à une liposuccion. C'est sur le plateau de TPMP en 2016 que l'ex-animateur de Secret Story avait fait cette révélation. "J'ai tout repris après", avait-il assuré.