Benoît Dubois en couple : tendre photo avec son nouvel amoureux

Benoît Dubois n'est plus un coeur à prendre. Mardi 9 juillet 2019, l'ancien candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story 4 a présenté son nouvel amoureux sur Instagram. Une photo pleine de sensualité qui a fait réagir les plus de 170 000 followers du chroniqueur et animateur de 30 ans.

Sur la photo en noir et blanc, Benoît Dubois et son compagnon se dévoilent face à face. Le beau blond, coiffé d'une casquette, pose tendrement ses lèvres sur le bout du nez de son chéri. En légende, l'ancien acolyte d'Émilie Picch sur NRJ12 a adressé une belle déclaration à sa moitié. "Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors ?", a-t-il écrit, reprenant les paroles de la célèbre chanson de Carla Bruni.