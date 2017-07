Benoît (Koh-Lanta) joue les Anges sous la douche : Jesta dévoile un dossier !

Entre Jesta et Benoît, respectivement finaliste de Koh-Lanta, L'île au trésor et gagnant de cette édition diffusée en 2016, c'est toujours l'amour fou. Pour preuve, Jesta vient de prendre un malin plaisir à se moquer de son chéri sur la Toile.

Depuis sa participation au célèbre jeu de TF1, le duo a refusé toutes les sollicitations faites par des sociétés de production d'émissions de télé-réalité. Pour autant, cela n'empêche pas le fan de football de se prendre pour un candidat des Anges (NRJ12).

Jesta vient en effet de publier sur Instagram une vidéo du beau brun se douchant (en extérieur) et défilant le long d'une piscine. Le tout sur la bande originale de l'émission les Anges de la télé-réalité, Plus près (We Can Make It Right) de Gilles Luka avec Nyusha. Un post caustique commenté par Jesta : "Quand tu retrouves des dossiers comme ça qui datent de l'été dernier, tu ne peux pas garder ces pépites égoïstement pour toi."